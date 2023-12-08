حمية: إيطاليا ستُسيّر رحلات جوية بين روما وبيروت بمعدل 11 رحلة أسبوعيًا بدءا من نيسان المقبل

بحث وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في مكتبه في الوزارة، في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، ولاسيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي هذا فضلا عن البحث في ملفات ومواضيع تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاعي المرافئ والنقل.

وأكد أمام بومباردييري أن "الحوار بين اللبنانيين هو الكفيل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام الحياة السياسية في لبنان"، مشدداً على أن "التطورات الحاصلة على صعيد لبنان والمنطقة، لا يمكنها أن تشكل حائلاً أمامنا في الإصرار على متابعتنا مسار تفعيل العمل في المرافق اللبنانية".

وذكر أنّ "هذه التطورات، يجب أن تشكل لنا حافزاً إضافياً لاستمرارنا بالعمل الجاد والدؤوب في جعل مرافقنا الحيوية مستمرة في أداء دورها الوطني".

ورحب في هذا السياق بما حملته السفيرة بومباردييري فيما يتعلق بقرار الشركة الإيطالية للنقل الجوي ITA Airways " تسيير رحلات جوية على خط روما-بيروت، وبمعدل 11 رحلة أسبوعيًا، اعتبارًا من مطلع نيسان المقبل"، مشيرًا إلى أن هذا بحد ذاته يعد "عامل ثقة متجدد بمرفق حيوي من مرافق لبنان، وينعكس إيجابًا على الدولة والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن أن ذلك يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وذكر أنّ "هذه المرافق، وعلى إثر الإصلاحات التي تمت بشأنها - وتحديداً المرافئ والمطار منها - قد أصبح لديها مساهمتها المشهودة في المحافظة على الدورة الإقتصادية في لبنان - وإن بحدها الأدنى المطلوب - ولاسيما في مثل هكذا ظروف تمر بها المنطقة".