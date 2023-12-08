انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى منتصف الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً ممطراً، وتكون هناك أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، وفرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الأحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وتابعت الهيئة أن " طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة ليلاً في أقسامها الغربية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون غائماً ممطراً، وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط الأمطار ليلاً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".