انت الان تتابع خبر بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية في 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان مجلس الاتحاد الروسي صوت، الخميس، على إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس آذار 2024.

وتمت الموافقة على القرار بإجماع الأصوات البالغة 162 في مجلس الاتحاد.

وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد "بناء على هذا القرار، سنبدأ بشكل فعال بإطلاق الحملة الانتخابية".



وأضافت أنه للمرة الأولى سيشارك في التصويت سكان المناطق الأوكرانية دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون التي ضمتها روسيا.

وتابعت "عندما نختار بشكل جماعي رئيسا للدولة، فإننا نتحمل المسؤولية نفسها ونتشارك جميعا في تحديد مصير الوطن".

