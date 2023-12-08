أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خاركيف بصواريخ إس-300 روسية الصنع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف ، اليوم الجمعة ، أن الجيش الروسي قصف منطقتين تابعتين للإقليم بصواريخ من طراز إس-300 قبل ساعات.

وذكر سينيهوبوف، في تصريح (نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية الرسمية) أن السلطات سجلت انفجارات في منطقتي خلودنوهيرسكي وشيفتشينكيفسكي. وبحسب البيانات الأولية فإن الروس استخدموا صواريخ إس-300″.

وأضاف المسئول الأوكراني أن شخصًا واحدًا تلقى المساعدة الطبية في مكان الحادث. وفي أعقاب الهجوم، تضررت العديد من البنى التحتية السكنية المدنية، مشيرا إلى أن الروس شنوا ست ضربات على مدينة خاركيف وحدها.