5 آلاف مُصل فقط في المسجد الأقصى بعد منع الاحتلال الإسرائيلي المُصلين من الوصول إليه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أدى خمسة آلاف مقدسي فقط صلاة الجمعة اليوم في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة التاسعة على التوالي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية – في بيان صحفي مقتضب – أن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من القادمين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب الأسباط ونشرت عناصر كبيرة في محيط وادي الجوز المحاذي للبلدة.