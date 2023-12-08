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“الكرملين”: بوتين سيعلن عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى ذلك ضروريا ومناسبا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى ذلك ضروريا ومناسبا.. مشيرا إلى أن بوتين يعتمد على دعم الشعب الروسي.

 

 

وقال بيسكوف – في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/ – “سيعلن بوتين عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى أن هذا ضروري ومناسب”.

 

 

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية “تعلمون أن بوتين اعتمد ويعتمد دائما على دعم الشعب في أنشطته وفي عمله ويسعى وراء المصلحة الرئيسية، وهي رفع مستوى رفاهية الناس ومستوى معيشة شعبنا”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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