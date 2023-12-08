يذكر أنه وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي لمساعدة أهالي غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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