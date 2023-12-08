اخبار العالم

بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة

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توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية في غزة

أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا...

403720cfa8.jpgباريس: الوكالات
64df592a22.jpg24 جمادى الأولى 1445 هـ

مبيعات الأسلحة تخالف التوقعات 

أدّت مشاكل في الإنتاج إلى خفض إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022، والتي منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب، حسبما...

icon-byline.pngستوكهولم: الوكالات
icon-clock.png20 جمادى الأولى 1445 هـ

الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة

قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، على مدى أكثر من 8 أسابيع من المعارك والقصف العنيف. تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية...

icon-byline.pngباريس: الوكالات
icon-clock.png19 جمادى الأولى 1445 هـ

أمريكا تزود الجيش الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات

كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في...

icon-byline.pngواشنطن : الوكالات
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

بوتين يصدر مرسوما بزيادة عناصر الجيش بنسبة 15%

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد القوات العسكرية بنسبة 15% في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة...

icon-byline.pngموسكو : الوكالات
icon-clock.png18 جمادى الأولى 1445 هـ

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير خارجية الصين

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن...

icon-byline.pngنيويورك:
icon-clock.png15 جمادى الأولى 1445 هـ

سلمان للإغاثة ينفذ برامج في 4 دول

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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