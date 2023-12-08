بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة

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توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية في غزة
أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا...
مبيعات الأسلحة تخالف التوقعات
أدّت مشاكل في الإنتاج إلى خفض إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022، والتي منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب، حسبما...
الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة
قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، على مدى أكثر من 8 أسابيع من المعارك والقصف العنيف. تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية...
أمريكا تزود الجيش الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات
كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في...
بوتين يصدر مرسوما بزيادة عناصر الجيش بنسبة 15%
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد القوات العسكرية بنسبة 15% في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة...
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير خارجية الصين
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن...
سلمان للإغاثة ينفذ برامج في 4 دول
نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام...
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