بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة

توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية في غزة أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 24 جمادى الأولى 1445 هـ 24 جمادى الأولى 1445 هـ مبيعات الأسلحة تخالف التوقعات أدّت مشاكل في الإنتاج إلى خفض إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022، والتي منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب، حسبما... ستوكهولم: الوكالات ستوكهولم: الوكالات 20 جمادى الأولى 1445 هـ 20 جمادى الأولى 1445 هـ الجنائية الدولية تتعهد بتكثيف التحقيقات بشأن الحرب في غزة قُتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة المحاصر، على مدى أكثر من 8 أسابيع من المعارك والقصف العنيف. تعهّد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 19 جمادى الأولى 1445 هـ 19 جمادى الأولى 1445 هـ أمريكا تزود الجيش الإسرائيلي بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات كشف مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة خارقة للتحصينات، وعشرات الآلاف من الأسلحة الأخرى لاستخدامها في... واشنطن : الوكالات واشنطن : الوكالات 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ بوتين يصدر مرسوما بزيادة عناصر الجيش بنسبة 15% أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي بزيادة عدد القوات العسكرية بنسبة 15% في خطوة قال الجيش إنها ترجع إلى "تهديدات" مرتبطة... موسكو : الوكالات موسكو : الوكالات 18 جمادى الأولى 1445 هـ 18 جمادى الأولى 1445 هـ اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير خارجية الصين عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن... نيويورك: نيويورك: دوت الخليج 15 جمادى الأولى 1445 هـ 15 جمادى الأولى 1445 هـ سلمان للإغاثة ينفذ برامج في 4 دول نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة إنسوام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 جمادى الأولى 1445 هـ 15 جمادى الأولى 1445 هـ

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