توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية في غزة

أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، وطال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف. ووثّقت منظمة الصحة العالمية 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.

وحسب إحصائيات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن 3 أخماس (60 %) الهجمات على المرافق الصحية، وكذلك 3 أخماس (58 %) المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.

وفي زيارة إلى مستشفى النجار في رفح، قال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن، إن “هناك تدفقًا هائلًا للنازحين إلى هذه المنطقة في رفح، لذا نحن بحاجة للتأكد من أن المستشفيات في هذه المنطقة في رفح ستكون قادرة على العمل، وبالطبع فإن ما نحتاجه هو الإمدادات الطبية الأساسية.”