"الكرملين": بوتين سيعلن عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى ذلك ضروريًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعلن عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى ذلك ضروريا ومناسبا.. مشيرا إلى أن بوتين يعتمد على دعم الشعب الروسي.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم "سيعلن بوتين عن قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية عندما يرى أن هذا ضروري ومناسب".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "تعلمون أن بوتين اعتمد ويعتمد دائما على دعم الشعب في أنشطته وفي عمله ويسعى وراء المصلحة الرئيسية، وهي رفع مستوى رفاهية الناس ومستوى معيشة شعبنا".