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تشييع جثامين الـ 6 شهداء في مخيم الفارعة

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ياسر رشاد - القاهرة - شيع أهالي غزة، جثامين 6 شهداء، ارتقوا، صباح اليوم، في مجزرة إسرائيلية بمخيم الفارعة شمال الضفة الغربية.

 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص استشهدوا جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمخيم الفارعة الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

 

وأوضحت الوزارة، أن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

 

وكان قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللوا إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

 

ونشبت مواجهات قوية مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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