روسيا ترحب باتفاق أذربيجان وأرمينيا بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ترحب بإعلان أذربيجان وأرمينيا عن نيتهم توقيع اتفاق سلام وتطبيع العلاقات بينهما.

وقالت زاخاروفا - تعليقا على الإعلان الأذربيجاني الأرميني اليوم "تلقت موسكو بارتياح البيان المشترك الصادر عن إدارة رئيس جمهورية أذربيجان ومكتب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، الذي يؤكد عزمهما المتبادل على تطبيع العلاقات وإبرام معاهدة سلام بين البلدين".

وأضافت "نرحب أيضا بالاتفاق الأرميني الأذربيجاني القاضي بإطلاق سراح كافة الأسرى العسكريين من الطرفين وفق مبدأ الجميع مقابل الجميع، الذي دعت له روسيا".

من ناحية أخرى، اتهم المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الغرب باللجوء إلى كل أنواع الحيل لإقناع برلماناته بالتصويت على تخصيص المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، تعليقا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بشأن التهديدات الصادرة من روسيا - "لا أعتقد أن هناك أي حاجة للتعليق على هذه التصريحات، فمثل هذه التصريحات كثيرة في الوقت الراهن".

وأضاف قائلا "الغرب يلجأ إلى جميع أنواع الحيل لإقناع نوابهم في البرلمان بالتصويت لصالح تخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا"، مرجحا أن مثل هذه التصريحات ستستمر.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ستة أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.