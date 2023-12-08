نائب بـ"الشيوخ" يدعو المصريين للاحتشاد والمشاركه الإيجابية فى الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، المصريين في كل المحافظات إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام اللجان ورد الجميل للوطن ، مؤكداً أن المواطنين سيقدمون ملحمه وطنيه في حب الوطن.

وأكد عضو الشيوخ أن الرهان يوم الأحد في تقديم صورة مشرفة تبرهن علي وعي المصريين في اختيار أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئيس الجمهورية، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم ، باحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

وبين طارق عبد العزيز أن التحديات كبير ولكن عزيمة المصريين تجلت في 30 يونيو وستسمر أمام لجان الاقتراع خاصة أن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الإجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.

وبعث عضو الشيوخ برسالة للمواطنين قبيل الانتخابات لا حياد في حب الوطن ، والمشاركة الإيجابية ستكون عنوان الماراثون الانتخابى.