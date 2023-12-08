إذاعة الجيش الإسرائيلي: دويّ صفارات الإنذار في إصبع الجليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن دويّ صفارات الإنذار في منطقة إصبع الجليل. ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية في وقت سابق من اليوم استهدفت الأراضي اللبنانية في الجنوب.

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