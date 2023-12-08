واصلت كل من كتائب "القسام" و"سرايا القدس" عملياتهما العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.
بدورها، أعلنت "القسام" أنّها استهدفت "قوة للعدو داخل مدرسة ابن عثيمين بخانيونس بقذيفة TBG وأوقعناهم بين قتيل وجريح".
ولفتت، في بلاغ آخر، إلى "أننا استهدفنا تجمعًا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمالي قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".
هذا، وأكّدت "القسام" استهداف مستوطنة سديروت في غلاف غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، عن "قصف تجمعات العدو بمحيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون".
كما استهدفت استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف تاندوم في محور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تواصلان عملياتهما ضد الجيش الإسرائيلي في غزة وتحققان إصابات بصفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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