المكاري وصل إلى الصين للمشاركة في ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي

وصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى الصين، لتمثيل لبنان في الدورة السادسة من ملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني - العربي، وستكون له كلمة في هذا الإطار تتمحور حول المستوى الذي وصلته العلاقات اللبنانية الصينية، مع التوقّف عند التطوّر الذي بلغته بكين على المستويات كافة.
ومن المتوقع أن يُجري الوزير المكاري خلال الزيارة مجموعة زيارات رسمية، ولقاءات ثنائية مع نظرائه وزراء الإعلام العرب المشاركين في المنتدى، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الصيني لتبادل الخبرات على صعيد الإعلام العام.
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