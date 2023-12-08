الجيش الإسرائيلي استهدف الأحياء السكنية لبلدة العديسة وأطراف الخيام وسقوط أضرار ماديّة

قصف الجيش الإسرائيلي الأحياء السكنية لبلدة العديسة وطال ذلك اكسبرس قهوة أمام سنتر الساحلي في البلدة، ما أدى إلى سقوط أضرار ماديّة. كما استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة الخيام، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب.

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