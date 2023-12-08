بري تابع الأوضاع العامة وآخر التطورات مع وليام طوق ونهاد المشنوق

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، النائب السابق نهاد المشنوق حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.

كما تابع أيضًا آخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤونًا تشريعية خلال لقائه النائب وليام طوق.