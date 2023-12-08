لحود وابو حيدر شاركا في اجتماع المفوضين العامين لاكسبو الدوحة 2023 وتفقدا الجناح اللبناني

شارك مفوضا الدولة اللبنانية في إكسبو الدوحة 2023 المديران العامان لوزارتي الزراعة لويس لحود والإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في اجتماع المفوضين العامين لثمانين دولة مشاركة في المعرض الدولي، حيث جرى البحث في الخطط المستقبلية لإكسبو الدوحة وسبل التعاون بين الدول المشاركة.

وتفقد المفوضان لحود وابو حيدر وسفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري الجناح اللبناني واطلعوا على سير العمل، حيث كان نشاط لأطفال الجالية اللبنانية الذين زرعوا البذور النباتية اللبنانية تشجيعا للقطاع الزراعي.