تحقيقات أولية متعددة بهذه الحوادث .. جنود الجيش الإسرائيلي يفتحون النار على بعضهم في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أورد موقع عبري إخباري، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي "بنيران صديقة" أثناء المعارك البرية في قطاع غزة.

*نيران صديقة وممارسات عملياتية معيبة*

وقال موقع "واي نت" الإخباري، في ثاني تقرير له بهذا الخصوص خلال اليوم: "اعترافا بالحساسية تجاه العائلات الثكلى والقتال المستمر، يقلل الجيش من التركيز على الخسائر الناجمة عن النيران الصديقة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "مع ذلك، أثناء وقف إطلاق النار (الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوع وانتهت مطلع ديسمبر الجاري)، أجرى الجيش تحقيقات أولية متعددة بهذه الحوادث، ثم عقد جلسات استجواب وتبادل للدروس المستفادة مع العديد من القادة المشاركين بالعمليات".

وأشار إلى أنه "حتى الآن، أدت النيران الصديقة والحوادث العملياتية أثناء العمليات البرية إلى مقتل أو إصابة عشرات الجنود"، لافتا إلى أن "الجيش اعترف بأن هذه الحوادث ترجع جزئيا إلى الممارسات العملياتية المعيبة، التي تم تصحيحها خلال وقف إطلاق النار"، وفق الموقع.

وأوضح أنه "لمنع وقوع حوادث مماثلة، قدم الجيش حلولا تكنولوجية مختلفة، مثل الطائرات بدون طيار المخصصة لتحديد مواقع القوات وتمييز الحدود بين آلاف الجنود المنخرطين في واحدة من أكثر مناطق القتال كثافة سكانية في العالم".

وبحسب الموقع العبري، "أفاد الجيش بأنه خلال الحرب، كان هناك مستوى غير مسبوق من التعاون والدعم الجوي للقوات البرية".

وأضاف أنه "تم تنفيذ أكثر من 10 آلاف ضربة دعم مباشر منذ بدء العمليات البرية، بناءً على طلبات قادة الكتائب والألوية. رغم المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه الضربات، فقد تم تنفيذ معظمها دون وقوع أية حوادث".

*دعم الأباتشي يصيب جنودهم*

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد موقع "واي نت" بمقتل جندي إسرائيلي بقطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال إن "مروحية حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) هاجمت خلال الأيام الأخيرة منزلا كان فيه جنود في قطاع غزة، عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم"، دون تحديد مكان أو موعد الواقعة.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع عندما "طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي دعما جويا ضد المسلحين الذين تم اكتشافهم في مكان قريب، حيث "استجاب الطياران، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجما المبنى الذي فيه الجنود".

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل 91 جنديا وضابطا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وصباح الجمعة، أعلن جيش الاحتلال، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، دون الإشارة لأي قتلى في صفوفه جراء النيران الصديقة.