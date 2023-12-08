عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون اليوم /الجمعة/ في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة وقصف مدفعي على المنازل في الأنحاء الشمالية من القطاع، وتركز القصف في منطقتي “جباليا” و”بيت لاهيا”، كما طال مراكز للإيواء، وتسبب باشتعال حرائق كبيرة في المنطقة.

وقصف طيران الاحتلال الأحياء الشرقية لغزة، خاصة حيي “الشجاعية” و”التفاح”، وأدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات، فيما لم تستطع سيارات الإسعاف من إجلائهم، بسبب تدمير البنية التحتية والشوارع جراء القصف.

أما في مدينة غزة، فقد تعرض حي “الشيخ رضوان” لقصف عنيف استهدف منازل المواطنين والتي يتواجد فيها نازحون، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وفي وسط القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي منازل المواطنين شمال مخيم “النصيرات”، وأدى إلى استشهاد أكثر من 10 أشخاص على الأقل، كما استهدف مسجد “يافا” في دير البلح ما أدى إلى تدميره بالكامل، وهو يعد من أكبر المساجد بالمدينة، وأحدثت تدميرا أيضا في مستشفى يافا التخصصي، الذي يستقبل الشهداء والجرحى، ما أدى إحداث تدمير كبير فيه أخرجه عن الخدمة.

وتعرضت مدينة خان يونس لأحزمة نارية من الطائرات الإسرائيلية في مناطق “بني سهيلا” و”الشيخ ناصر” و”عبسان”، و”القرارة”، وطالت منازل وأحياء بأكملها.

وحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد استشهد أكثر من 17 ألف شخص ونحو 42.250 جريحًا، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي.