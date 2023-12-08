محلل سياسي: التصريحات التي تشير إلى اهتمام الغرب بمصير وحرية وحياة الشعب الفلسطيني نابعة من الانتقادات الواسعة للحكومات التي دعمت العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن الحراك السياسي والتصريحات التي تشير إلى اهتمام الغرب بمصير وحرية الشعب الفلسطيني، هي نابعة من الأساس من الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها حكومات هذه الدول.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الموقف الدولي لا زال غير قادر على إجبار تل أبيب على التوقف عن حرب الإبادة الجماعية التي تدور في قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إلى الآن دعم إسرائيل سواء على المستوى السياسي أو العسكري، بالرغم من انتهاك إسرائيل الواضح للقانون الدولي والإنساني.