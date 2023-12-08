جمعية الفيلم تعرض «خرائط النجوم» بالروسي.. و«جاتين»: نسعى لتعزيز التعاون الثقافي

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار البرنامج الأسبوعي لعروض أفلام جمعية الفيلم، برئاسة المصور السينمائي محمود عبد السميع، عرضت الجمعية فيلم «خرائط النجوم» بالروسي، إخراج ديفيد كروننبرج، انتاج كندا فرنسا المانيا امريكا 2014.

وفي وقت سابق، ُرشح فيلم «خرائط النجوم» للسعفة الذهبية في مهرجان كان، وحصل علي جائزة أحسن ممثل في «كان»، بقاعة الندوات بالبيت الروسي بالقاهرة، والفيلم ترشيح وتقديم د.جلال سعيد عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم.

«خرائط النجوم»، فيلم درامى ساخر، بطولة جوليان مور، ميا و اسيكوسكا، وسيناريو بروس فاغنر، ويتعلق الفيلم بحياة عائلة طبيب نفسي،يُدعى ستافورد ويز، وقد جمع ثروته الطائلة بنفسه، فهو رجل عصامي.

وبالنسبة لكريستينا زوجة ستافورد تدير مهنة ابنهما بينجي البالغ من العمر 13 عامًا ،حيث إنه نجم صاعد ، وعلى الرغم من ذلك، فإنالعائلة مليئة بالمشاكل، فبينجي دخل برنامج إعادة تأهيل مدمني المخدرات، وهو لم يتعد تسعة أعوام وخرج لتوه منه. أما ابنتهما الأخرىأجاثا فقد خرجت لتوها أيضًا من مصحة بسبب إصابتها بهوس الحرائق.

وأكد مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة ، إن تعاون البيت الروسي مع جمعية الفيلم، يأتى في إطار سياسة ثابتة فيالتعاون مع المؤسسات المصرية المختلفة، واننا نسعد بتطور هذا التعاون في إطار دعم العلاقات الثقافية بين مصر وروسيا.