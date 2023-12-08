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البرلمان العربي يعزي المملكة العربية السعودية في سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا فى سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم الخميس، أثناء قيامها بمهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية فى مدينة الظهران مما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية فى هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب الوطني بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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