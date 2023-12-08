أكّدت كتائب "القسام" أنّ "مجاهدينا فخخوا أمس مدخل نفق شرق تل الزعتر وفور وصول جنود العدو ومحاولتهم فتح النفق فجروا العبوة". وأوضحت أنّ "تفجير العبوة أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة جنود آخرين". وأمس، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "مقتل مقتل ضابطين جراء المعارك البرية في قطاع غزة، بينهما غال إيزنكوت نجل الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أكّدت تفجير عبوة عند مدخل نفق تل الزعتبر ومقتل جنود إسرائيليين بينهم نجل إيزنكوت وإصابة آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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