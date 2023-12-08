قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عملية سلب نحو ملياري ليرة بقوة السلاح في طريق الجديدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2023-09-22 وفي محلّة ​طريق الجديدة​، أقدم مجهولان على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه المدعو: "ن. ع. ج." (مواليد عام 1997، لبناني)، الّذي يعمل في مجال الصّيرفة، وأصاباه في قدمه اليمنى. ومن ثمّ سلباه مبلغ مليار وتسعمئة مليون ليرة لبنانيّة، وفرّا إلى جهة مجهولة على متن درّاجة آليّة، وتمّ نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج".

وأوضحت في بيان، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّة مطلق النّار وشريكه، وهما المدعوّان: "ع. ف." (مواليد عام 1989، لبناني) الّذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذ العمليّة في ​مخيم برج البراجنة​، وهو من أصحاب السّوابق، و"م. ع. ر." (مواليد عام 2002، سوري)".

وكشفت الشّعبة أنّ "بتاريخ 24/11/2023، وبعد رصد ومتابعة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيفهما بعمليّة متزامنة في محلّة ​طريق المطار​"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة إطلاقهما النّار باتجاه المدعو (ن. ع. ج.) وسلبه المبلغ المذكور أعلاه، وذلك بعد أن أوهما الضحيّة أنّهما يرغبان بتصريف مبلغ 20 ألف يورو".

ولفتت إلى أنّهما "أضافا أنّهما أقدما سابقًا بالاشتراك مع آخرين -العمل جارٍ لتوقيفهم- على تنفيذ محاولات سلب متعدّدة لمحلّات صيرفة، ولكنّها باءت بالفشل. بالإضافة إلى قيامهما بترويج العملة المزيّفة، واعترفا أيضًا بتعاطي ​المخدرات​". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".