"حزب الله": استهدفنا موقعي ‏الرادار والعباد ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابة مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:00 من عصر اليوم موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏04:00 من عصر اليوم موقع العباد ‌‏بالأسلحة المناسبة والساعة‎ ‌‏04:00 من ثكنة ميتات ‏مقابل بلدة رميش ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتهما إصابة مباشرة". ‏