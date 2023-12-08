بلدة النخلة في الكورة تزيل النفايات من الشوارع وتتحضر لافتتاح أكبر شجرة ميلادية

تتحضر بلدة النخلة والحارة الخاصة لافتتاح أكبر شجرة ميلاد مع قرب الأعياد، ولهذا أطلقت البلدية حملة لإزلة النفايات من شوارع البلدة ومحيطها، لإنجاح حفل إطلاق موسم الأعياد وافتتاح الشجرة إضافة الى سلسلة نشاطات اخرى. ونوهت بلدية النخلة في بيان، بـ"الحدث الذي سيكون باكورة لاعمال كثيرة ستشهدها القرى الكورانية والعاصمة الثانية طرابلس، وذلك في اطار خطة التطوير والنهوض التي أطلقها قبل أشهر رئيس مؤسسة الخربوطلي للتنمية المستدامة السيد محمد الخربوطلي".

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