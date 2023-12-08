الجيش: توقيف شخصين في منطقة برج حمود لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 6 /12 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود المواطن (م.ع.) والسوري (ز.ر.) لارتكابهما جرائم السرقة والسلب، والتعدي على أشخاص، وفرض خوات، وتعاطي المخدرات والإتجار بها".
وأكدت المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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