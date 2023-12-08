حمدان: التمديد أو التعيين بموقع قيادة الجيش دون توقيع رئيس الجمهورية هو هرطقة غير شرعية

توجّه أمين الهيئة القياديّة في "حركة النّاصريّين المستقلّين - المرابطون"، ​مصطفى حمدان​، إلى "أهلنا المسيحيّين، وبطريرك ​لبنان​"، قائلًا: "موقفكم الوطني بإجبار منظومة الطّوائف والمذاهب على انتخاب رئيس للجمهوريّة، هو العامل الحاسم والأساسي لبقاء لبنان وطنًا لنا جميعًا".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "التّمديد أو التّعيين في موقع ​قيادة الجيش​، دون توقيع رئيس الجمهوريّة، هو هرطقة غير شرعيّة وغير دستوريّة وغير وطنيّة، فكيف إذا كان بأمر همايوني من الخارج. إنّه ارتكاب الخطيئة القاتلة الّتي لا تُغتفر، بحقّ جيشنا ووطننا".

وأشار حمدان إلى أنّ "المجال الوحيد المتاح اليوم، خارج فجوركم الدّستوري يا "خرّابي بيوت بلدنا" الّتي كانت عامرة، هو انتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم وليس غدًا".