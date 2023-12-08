ميقاتي التقى وفدا فرنسيا ووجَّه رسالة إلى رئيسة وزراء الدنمارك مثمناً قرار حظر حرق المصحف

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفدا فرنسيا برئاسة مدير عام الشؤون السياسية والامنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريدريك موندولي بحضور سفير فرنسا في لبنان إيرفيه ماغرو.

ووجَّه ميقاتي، رسالة، إلى رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ثمن خلالها "القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي حول حظر حرق المصحف الشريف، معتبراً أن "هذه الخطوة تؤكد التزام الدنمارك بقيم التعايش والحرية الدينية وحماية مواطنيها ايا يكن انتماؤهم الديني.

ولفت الى أنه "من خلال تطبيق هذا الحظر، فقد أرسلتم رسالة قوية مفادها أن الأعمال التي تروج للكراهية والتحريض على التوترات الدينية لا مكان لها في بلدكم. ولا شك أن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على الانسجام الاجتماعي ومنع الصراعات المحتملة".

وذكر أنه "بصفتي رئيس وزراء لبنان، البلد الذي عانى من العواقب المدمرة للصراع الديني والطائفي، فإنني أفهم بعمق أهمية الحفاظ على أمن مواطنينا. ومن خلال تعزيز الوحدة، وتعزيز الحوار، واحترام تنوع مجتمعاتنا، يمكننا بناء أمم أقوى، أكثر مرونة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا".