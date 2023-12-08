وزير الخارجية يبحث أوضاع غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني.