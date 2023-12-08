منظمة الصحة العالمية: غزة لا يمكنها تحمل خسارة سرير مستشفى واحد

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن النظام الصحي في قطاع غزة منهك ولا يمكنه تحمل خسارة سيارة إسعاف أخرى أو سرير مستشفى واحد.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندمير في مؤتمر صحافي في جنيف إن الوضع يزداد فظاعة يوما بعد يوم بشكل لا يصدق.

وأشار إلى أن النظام الصحي منهك. لا تستطيع غزة أن تتحمل خسارة مزيد من المرافق الصحية، أو سيارة إسعاف أخرى، أو أي مستشفيات أخرى أو حتى سرير مستشفى واحد إضافي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعلن في وقت متأخر الخميس أن 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل بكامل طاقتها.

وفي قطاع غزة الصغير والمحاصر، استشهد 17487 شخصا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما، وفق آخر حصيلة أعلنتها السلطات الصحية بغزة الخميس.

وأكد ليندمير أن الأطفال والناس يتسولون ويبكون من أجل الحصول على المياه. نحن عند هذا المستوى حيث لم تعد الإمدادات الطبيعية والأساسية متاحة بعد الآن.

وأضاف في الوقت الحالي فإن الحساب لغزة هو ما بين لتر إلى لترين من المياه العذبة يوميا وهي مياه لكل شيء، وليس للشرب فقط.

وتابع بدأ الناس قطع أعمدة الهاتف للحصول على القليل من الحطب للتدفئة أو ربما للطهو، إذا توافر لهم أي شيء متاح» محذرا من أن «الحضارة على وشك الانهيار.

وبحسب ليندمير فإنه كان من المقرر أن تقوم قافلة بنقل إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة الجمعة، وتتولى إجلاء 12 مريضا إلى الجنوب.

ولكنه أوضح قيل لنا هذا الصباح إنه يجب تعليق هذه المهمة بسبب الوضع الأمني.

وأوضح أن عمال القطاع الصحي في غزة لا يملكون طعاما كافيا أو مياها لمواصلة العمل.

وأضاف المرضى ينزفون على الأرض، وتبدو أقسام الصدمات أشبه بساحات قتال.

وتابع هذه القسوة يجب أن تنتهي. نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار ونحتاج إليه الآن.