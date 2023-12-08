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بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير طرق ومحاور بالقاهرة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو يرصد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.
ومحور اللواء محمود نصر يُعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية.
ويساعد المحور على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولًا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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