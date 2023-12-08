ممثل أمريكا بالأمم المتحدة: لا ندعم دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

قال مندوب الولايات المتحدة، إن واشنطن لا تدعم دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف مندوب الولايات المتحدة في كلمة له أمام مجلس الأمن اليوم الجمعة، أن ما لا يمكن إنكاره أنه إذا تخلت إسرائيل عن سلاحها فسوف تستمر حماس في احتجاز الأسرى، موضحا أن حماس ليس لديها الرغبة في السلام أو حل الدولتين.

وتابع مندوب الولايات المتحدة، أنه على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي وأن تقلل سقوط الضحايا المدنيين إلى الحد الأدنى، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والامتناع عن الإضرار بالأعيان المدنية كالمستشفيات، مشيرا إلى أن أمريكا فتحت المجال لدخول المساعدات الإنسانية لغزة بالمشاركة مع قطر ومصر.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، جميع أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة.

وقالت الرئاسة، حان الوقت لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على أيدي قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، موضحة أنه يجب توفير مساعدات إنسانية عاجلة وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع على المأساة الإنسانية في غزة.

كان دبلوماسيون قالوا إن الإمارات العربية المتحدة طلبت من مجلس الأمن الدولي التصويت صباح اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

ويتطلب تبني القرار تأييد ما لا يقل عن 9 أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. وقالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم أي إجراء آخر من جانب المجلس في الوقت الحالي.

وجاءت المساعي المتجددة لوقف إطلاق النار من قبل الدول العربية بعد الخطوة النادرة التي اتخذها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، محذرا مجلس الأمن رسميا من "تهديد عالمي بالحرب".