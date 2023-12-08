هطول أمطار "قاسم" على الإسكندرية.. والصرف الصحي: دفعنا بـ187 سيارة شفط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة في الإسكندرية إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، مساء اليوم الجمعة، يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، تزامنًا مع نوة قاسم.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت، صباح اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ونشرت شركة الصرف الصحي نحو 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تضرب نوة قاسم سواحل الإسكندرية يوم 4 ديسمبر من كل عام، قد تتأخر أيام ولكنها لا تغيب- وتستمر أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف، وأمطار غزيرة.