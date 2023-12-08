الفنان أحمد صفوت في عزاء شقيق أحمد حلمي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرص الفنان أحمد صفوت، على تقديم واجب العزاء في "خالد" شقيق الفنان أحمد حلمي الذي وافته المنية فجر أمس الأول بمدينة بنها، وذلك في مضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها.

كان "خالد" شقيق الفنان أحمد حلمي خضع مؤخرًا لجراحة "قلب مفتوح"، قبل أن يصاب أمس الأول بأزمة قلبية، وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

جرى تشييع الجثمان ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، حيث أدى الفنان أحمد حلمي صلاة الجنازة على شقيقه في مسجد ناصر ببنها.

من جانبها أصدرت محافظة القليوبية بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نعت فيه شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها.