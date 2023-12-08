الاب عبود شارك في ندوة لكاريتاس - اوروبا في بروكسل: نسعى لاحتواء وضع النازحين الجدد في لبنان

أشار رئيس رابطة "كاريتاس" - لبنان الأب ميشال عبود، خلال مشاركته في ندوة عقدت في برلمان الاتحاد الاوروبي في بروكسيل، الى أن"الأزمة الراهنة تفوق كل الأزمات، حيث ظهرت طبقة الفقراء الجدد، الذين يتألمون بصمت، الى جانب وجود النازحين السوريين على أرض لبنان".

وتطرق عبود، الى "الوضع في الجنوب اللبناني"، مؤكداً أن "لا أحد في لبنان يريد الحرب، وكلنا نسعى الى السلام، وكاريتاس تتدخل لمساعدة النازحين اللبنانيين الذين تركوا قراهم بحثا عن مكان آمن، ونسعى جاهدين مع جمعيات اخرى لاحتواء الوضع".

وعقد عبود اجتماعات عدة مع مسؤولي كاريتاس اوروبا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا المعنيين منهم بالشأن الاجتماعي، حيث ناقش الوضع في لبنان وحاجات الشعب.

كما وقع بروتوكول تعاون مع جمعية Handicaps Liban التي يرأسها الطبيب اللبناني انطوان نكد، وعقد لقاء مع السفير الدكتور جيلبير مجبر، سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان والسلام والمودة ومؤسس ورئيس جمعية جيلبير مجبر الخيرية، جرى خلاله وضع أسس التعاون في المستقبل.

كذلك التقى بالجالية اللبنانية في بروكسيل، من خلال ترؤسه للذبيحة الالهية في كنيسة القديس ادريانوس والقديس مارون للرهبنة الانطونية بحضور الاب مارون عون والاب مارون بو رحال. مشيراً الى أن "لبنان، في خضم أزمته، يجد الكثير من القلوب المعطاءة، وخصوصا من اللبنانين في الانتشار الذين هم بمثابة الاوكسيجين للبنان في الوقت الحالي"، مشيرا الى أنه "من خلال الاستمرار في عمل الخير، نضع أعمالنا في قجة السماء".