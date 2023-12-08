المعلوف: كفى لعبًا بالدستور ولا صلاحية لمجلس النواب للتمديد لقائد الجيش بظل غياب الرئيس

أشار النّائب السّابق سيزار المعلوف، إلى أنّ "في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، لا صلاحيّة لمجلس النّواب للتّمديد لقائد الجيش أو غيره. المسؤوليّة والواجب الدستوري هما من صلاحيّة الحكومة مجتمعة، أي السّلطة التّنفيذيّة لا التّشريعيّة"".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "كفى لعبًا بالدستور يا سادة، ولكي لا نقع بالفراغ القاتل بالمؤسسة العسكرية الّتي نجلّ ونحترم، من الأفضل تعيين قائد جديد للجيش"، لافتًا إلى أنّ "المؤسّسة العسكريّة لديها الكثير مِن مَن يستحقّ القيادة، وعند انتخاب رئيس للجمهوريّة يستطيع أن يبارك له الرّئيس أو يعيِّن بديلًا له".
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