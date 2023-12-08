عثمان شارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المغرب

ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء ​عماد عثمان​، الوفد المشارك في المؤتمر السّابع والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العرب، الّذي انعقد بتاريخَي 6 و7-12-2023 في مدينة طنجة/ ​المغرب​، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب محمد بن علي كومان، رئيس منظّمة "​الإنتربول​" اللّواء أحمد ناصر الريسي، رئيس جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة، ووفود عربيّة ومنظّمات دوليّة ك​الأمم المتحدة​ و​اليوروبول​ وغيرهما.

ترأس المؤتمر المدير العام للأمن الوطني في المغرب عبد اللّطيف حموشي، وتمّت مناقشة مختلف البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتُخذت التّوصيات المناسبة بهذا الشّأن.