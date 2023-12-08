اخبار العالم

عثمان شارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المغرب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء ​عماد عثمان​، الوفد المشارك في المؤتمر السّابع والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العرب، الّذي انعقد بتاريخَي 6 و7-12-2023 في مدينة طنجة/ ​المغرب​، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب محمد بن علي كومان، رئيس منظّمة "​الإنتربول​" اللّواء أحمد ناصر الريسي، رئيس جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة، ووفود عربيّة ومنظّمات دوليّة ك​الأمم المتحدة​ و​اليوروبول​ وغيرهما.

ترأس المؤتمر المدير العام للأمن الوطني في المغرب عبد اللّطيف حموشي، وتمّت مناقشة مختلف البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتُخذت التّوصيات المناسبة بهذا الشّأن.

458e60ef88.jpg

144c897c66.jpg

6067140b7c.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر عثمان شارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا