عثمان شارك في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب في المغرب

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ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان، الوفد المشارك في المؤتمر السّابع والأربعين لقادة الشّرطة والأمن العرب، الّذي انعقد بتاريخَي 6 و7-12-2023 في مدينة طنجة/ المغرب، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب محمد بن علي كومان، رئيس منظّمة "الإنتربول" اللّواء أحمد ناصر الريسي، رئيس جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة، ووفود عربيّة ومنظّمات دوليّة كالأمم المتحدة واليوروبول وغيرهما.
ترأس المؤتمر المدير العام للأمن الوطني في المغرب عبد اللّطيف حموشي، وتمّت مناقشة مختلف البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتُخذت التّوصيات المناسبة بهذا الشّأن.
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