رحّب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بـ"التّطبيق الكامل للقرار 1701"، مذكّرًا بأنّ "الخروق الإسرائيليّة تزيد عن 30 ألف خرق منذ عام 2006".
وأكّد، خلال لقائه المدير العام للشّؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، والمديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسيّة آليس روفو، أنّ "التّعدّيات الإسرائيليّة على الحدود اللّبنانيّة يجب أن تتوقّف أيضًا. كما يجب إظهار الحدود البرّيّة والانسحاب من المناطق والنّقاط المحتلّة، وعدم استخدام الأجواء اللّبنانيّة للاعتداء على سوريا".
وشدّد بوحبيب على أن "دعم الجيش اللبناني يبقى أساسيًّا لتطبيق القرار 1701"، مطالبًا بـ"دعم المؤسّسات اللّبنانيّة الحكوميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: دعم الجيش أساسي لتطبيق القرار 1701 والتعديات الإسرائيلية على الحدود يجب أن تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.