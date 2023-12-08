بوحبيب: دعم الجيش أساسي لتطبيق القرار 1701 والتعديات الإسرائيلية على الحدود يجب أن تتوقف

رحّب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، بـ"التّطبيق الكامل للقرار 1701"، مذكّرًا بأنّ "الخروق الإسرائيليّة تزيد عن 30 ألف خرق منذ عام 2006".

وأكّد، خلال لقائه المدير العام للشّؤون السّياسيّة والأمنيّة في وزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة فريديريك موندولوني، والمديرة العامّة للعلاقات الدّوليّة والاستراتيجيّة في وزارة الجيوش الفرنسيّة آليس روفو، أنّ "التّعدّيات الإسرائيليّة على الحدود اللّبنانيّة يجب أن تتوقّف أيضًا. كما يجب إظهار الحدود البرّيّة والانسحاب من المناطق والنّقاط المحتلّة، وعدم استخدام الأجواء اللّبنانيّة للاعتداء على ​سوريا​".

وشدّد بوحبيب على أن "دعم ​الجيش اللبناني​ يبقى أساسيًّا لتطبيق ​القرار 1701​"، مطالبًا بـ"دعم المؤسّسات اللّبنانيّة الحكوميّة".