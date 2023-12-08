"سرايا القدس": استهدفنا 3 آليات عسكرية إسرائيلية وناقلة جند شرق غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا استهدفنا 3 آليّات عسكريّة صهيونيّة وناقلة جند بقذائف الـ"تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي"، في محاور التّقدّم في حي الزيتون والشجاعية شرق ​غزة​". وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"أنّنا استهدفنا قوّة إسرائيليّة بقذيفتَي "تاندوم" في حي النصر بغزة، كانت متحصّنة في منزل، واشتبكنا معها من مسافة صفر، وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح".

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