غوتيريس: وحشية "حماس" لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للفلسطينيين

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مستهل اجتماع طارئ لمجلس الأمن، ان "وحشية حماس لا يمكنها تبرير العقاب الجماعي للفلسطينيين".
ولفت غوتيريس، الى أنه "لا يزال نحو 130 رهينة محتجزين. ادعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، فضلا عن معاملتهم بشكل انساني والسماح بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لحين إطلاق سراحهم".
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