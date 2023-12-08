"كتائب القسام": قصفنا تل أبيب واستهدفنا قوة إسرائيلية و18 آلية عسكرية في غزة وخان يونس

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف 9 آليّات صهيونيّة بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة، واشتعال النّيران في عدد منها في ​حي الشجاعية​ شرق مدينة ​غزة​".

وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا 3 آليّات إسرائيليّة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة ​خان يونس​، وقوّة صهيونيّة راجلة بعبوة مضادّة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة، وحقّقنا فيها إصابة مباشرة"، مبيّنةً أنّ "مقاتلينا تمكّنوا أيضًا من استهداف 6 آليّات عسكريّة صهيونيّة بقذائف "الياسين 105" في منطقتَي الشّيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة".

وذكرت "كتائب القسام"، "أنّنا قصفنا ​تل أبيب​ مجدّدًا برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".