أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف 9 آليّات صهيونيّة بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة، واشتعال النّيران في عدد منها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".
وأشارت إلى "أنّنا استهدفنا 3 آليّات إسرائيليّة بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس، وقوّة صهيونيّة راجلة بعبوة مضادّة للأفراد في حي الزيتون بمدينة غزة، وحقّقنا فيها إصابة مباشرة"، مبيّنةً أنّ "مقاتلينا تمكّنوا أيضًا من استهداف 6 آليّات عسكريّة صهيونيّة بقذائف "الياسين 105" في منطقتَي الشّيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة".
وذكرت "كتائب القسام"، "أنّنا قصفنا تل أبيب مجدّدًا برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قصفنا تل أبيب واستهدفنا قوة إسرائيلية و18 آلية عسكرية في غزة وخان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.