نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة: ندعم السلام الدائم لكن لا نؤيد الوقف الفوري لإطلاق النار

أشار نائب المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة روبرت وود، الى أن "حماس لا تزال تشكل تهديدا لإسرائيل وتظل مسؤولة عن غزة، ونحن ندعم بقوة السلام الدائم لكن لا نؤيد الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ولفت وود، في كلمته امام مجلس الامن الدولي في نيويورك، الى أن "الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار لن تؤدي إلا إلى زرع بذور الحرب القادمة، ونحن نسعى إلى مستقبل لا تكون حركة حماس موجودة فيه".