بن فرحان وبوريل ناقشا هاتفيًا الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​، أنّ "وزير الخارجيّة الأمير ​فيصل بن فرحان​ بن عبدالله، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الممثّل السّامي للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة ​جوزيب بوريل​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا تطوّرات الأوضاع في قطاع ​غزة​ ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النّار في غزة، كما بحث الجانبان بتداعيات الأزمة الرّاهنة لا سيّما على الصّعيد الإنساني".