أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "وزير الخارجيّة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الممثّل السّامي للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة جوزيب بوريل".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين ناقشا تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النّار في غزة، كما بحث الجانبان بتداعيات الأزمة الرّاهنة لا سيّما على الصّعيد الإنساني".
كانت هذه تفاصيل خبر بن فرحان وبوريل ناقشا هاتفيًا الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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