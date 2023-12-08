وزراء خارجية عرب طالبوا مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن الدولي، الى "اتخاذ قرار ينهي بشكل فوري الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة". وأشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، متحدثاً باسم المجموعة العربية، الى أننا "نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".

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