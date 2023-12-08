شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعلن خوض الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إنه سيخوض انتخابات الرئاسة لفترة خامسة، معلنًا انطلاق حملة انتخابية من المتوقع أن تكون على نطاق واسع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بوتين قوله:" سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي، اليوم لا يوجد خيار آخر".

الانتخابات الرئاسية الروسية

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية التي تخضع لرقابة مشددة، ستجري في مارس المقبل، وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024.

وتنتهي ولاية بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو من العام المقبل 2024، وفي حال تم إعادة انتخابه، سوف يبقى في منصبه حتى عام 2030، ويمكنه الترشح مجددا في 2036 .