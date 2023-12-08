صحافة أمريكية: خطة إسرائيلية لضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت صحافة أمريكية اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ، أن إسرائيل تخطط لضخ مياه البحر في الأنفاق التي يقال إن حركة حماس تستخدمها كمقرات عسكرية في قطاع غزة .



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل تقوم بإنشاء نظام ضخ كبير لضخّ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس بقطاع غزة.



وأضاف المسؤولون الأمريكيون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن إسرائيل تهدف من خلال هذه الخطوة "للقضاء على شبكة أنفاق حماس ودفع أعضائها للخروج من الملاجئ".



وفي الوقت الذي أعرب فيه بعض المسؤولين الأمريكيين عن قلقهم إزاء الخطة الإسرائيلية هذه، أفاد آخرون بدعم هذه الفكرة وأنهم لن يعارضوا القضاء على شبكة الأنفاق، وفق الصحيفة.



من جهة أخرى، أوضح المسؤولون أن ضخ مياه البحر في شبكة الأنفاق سيؤدي أيضاً إلى تلوث مصادر المياه العذبة وتضرر البنية التحتية في قطاع غزة.



وأعلنت إسرائيل رصدها حتى اليوم 800 نفقاً، مؤكدة في الوقت نفسه أن شبكة الأنفاق الموجودة أكبر بكثير مما هو معلوم، وفق المصدر نفسه.



واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

المصدر : وكالات