شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة علوم سياسية: وجود 3 مرشحين حزبيين بالانتخابات الرئاسية يعكس النضج الحزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهي بكر، أستاذ العلوم السياسية، وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن وجود 3 مرشحين حزبيين بالانتخابات الرئاسية يتماشى مع المادة 5 من الدستور المصري لسنه 2014 ، الخاصة بتداول السلطة عن طريق الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن وجود 3 مرشحين حزبيين يعكس أن بعض الأحزاب أصبحت أكثر نضجا وقادرة علي طرح مرشحين في أرفع استحقاق انتخابي تشهده البلاد.

وتضيف "بكر"، أن الأحزاب الثلاثة نجحت في توفير التمويل اللازم للدعاية والتواجد علي الأرض لوضع برنامج للترشح لأهم استحقاق دستوري، وهو ما يعكس وجود انفتاح حقيقي في المجال العام، بما يعزز المنافسة بين المرشحين في ظل وقوف مؤسسات الدولة المعنية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتوضح أستاذ العلوم السياسية أن العملية الديمقراطية هي عملية تراكمية والتاريخ أثبت أنها لا تحدث في الدول بين يوم وليلة، وإنما يتم تطويرها من تجربة لأخرى.